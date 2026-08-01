В Тюмени планируют увеличить потребление воды из подземных источников

Снабжение города водой из подземных источников намерены увеличить в Тюмени - третью нитку водопровода с Велижанского водозабора планируют запустить во второй половине 2028 года, сообщил губернатор Александр Моор.

О планах по развитию системы водоснабжения областного центра Моор рассказал на пресс-конференции в честь 82-летия Тюменской области. Он отмтеил, что города с населением более 500 тыс жителей должны иметь два источника водоснабжения, в Тюмени их тоже два: Метелевский водозабор, который используют поверхностную воду из реки Тура, и Велижанский водозабор, который использует подземные воды. В целом вода подается примерно пополам из источников, однако в этом году из-за паводка на Туре и снижения органолептических показателей водопроводной воды примерно 100 тыс кубов воды подается в город из подземных источников, 80 - с реки.

Планы по строительству третьей ветки с Велижанского водозабора были и ранее, так что строительство начнется уже в этом году. Ввод ее в эксплуатацию позволит при необходимости увеличивать подачу воды до 135-140 тыс. кубов.

Моор отметил, что по опыту этого лета, когда качество исходной воды в реке резко снизилось, подбираются разные технические решения, их внедрение будет осбуждаться.