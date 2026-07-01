Особенный юбилей: 10 лет доступной финансовой среды в России

Десятилетие назад, 27 июля 2016 года, Сбер создал "Особенный банк" — чтобы финансовые услуги стали доступными для людей с инвалидностью и других клиентов с особенными потребностями. За это время банк прошёл путь от адаптации отдельных офисов до системной работы над физической, цифровой, продуктовой и когнитивной доступностью. Сегодня это инфраструктура и сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы клиентов по всей стране.

В основе подхода "Особенного банка" — принцип "ничего о нас без нас": решения создаются с участием самих людей с инвалидностью — через опросы, тестирование и обратную связь. Сегодня в Сбере работает около 2,5 тыс. сотрудников с инвалидностью: в ИТ, бизнесе, офисах и дистанционных командах. Их опыт помогает разрабатывать и тестировать сервисы, которыми удобно пользоваться каждому.

Масштаб перемен — в цифрах

За десять лет в Сбере появилась инфраструктура, которая ежедневно помогает людям с самыми разными потребностями:

Более 99% банкоматов доступны для незрячих клиентов — с голосовым сопровождением и возможностью следовать аудиоинструкциям;

5600 офисов оборудованы для людей на инвалидных колясках — с пандусами, тактильной разметкой и кнопками вызова помощи;

1 000 000 сенсорных терминалов позволяют ввести ПИН-код шрифтом Брайля — технология, которую Сбер разработал и запатентовал первым в мире;

220 000 человек с инвалидностью оформили ипотечное страхование на особых условиях;

600 000 000 рублей, принадлежащих выпускникам детских домов, защищено от мошенников;

Десять лет назад Сбер начинал с малого: доставки карт на дом, адаптации первых офисов и банкоматов. Сегодня доступность стала обязательной частью разработки любых продуктов — новая функция не выходит без проверки на доступность, так же как без проверки на безопасность.

Следующий этап — адаптивность. Искусственный интеллект позволит сервисам учитывать особенности конкретного человека и подстраиваться под него в реальном времени. Сбер уже обучает ИИ распознаванию речи с нарушениями, создаёт ИИ-переводчик русского жестового языка и переводит тексты на простой язык с помощью ГигаЧата, а также делает доступными сами ИИ-модели — чтобы голосовые и текстовые ассистенты понимали и учитывали особенности каждого человека.

Знания — для всех

"Особенный банк" не ограничивается собственными сервисами. Сбер выпустил три открытых гайдлайна и два бесплатных онлайн-курса — по цифровой доступности, когнитивной доступности, созданию доступных услуг и инклюзии в организациях. Курс "Сбер для всех" прошло 152 тысячи человек. Этими материалами может пользоваться любая компания.

Александр Пименов, исполнительный директор Особенного банка Сбербанка: