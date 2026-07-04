Тюмень обновляет фасады домов на гостевых улицах

Фасады домов на улице Ямской, первой встречающей гостей по дороге из аэропорта, постепенно обретают современный вид - обновление проводится по программе, разработанной по поручению губернатора совместно с правительством Тюменской области и Фондом капитального ремонта, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Перед началом строительно-монтажных работ специалисты провели обследование крыш и карнизов, разработали архитектурную концепцию, паспорта фасадов и согласовали их с собственниками, а также подготовили проектную документацию.

В рамках программы в этом году ремонтируется десять многоэтажек: 73, 75, 77, 87, 96, 104, 112 по улице Ямской, № 1а по улице Белинского, № 83 по улице Хохрякова и № 84 по улице Советской.

В четверг губернатор Александр Моор, представители профильных департаментов вместе с главой города и руководством КАО ознакомились с ходом работ на доме № 1а по улице Белинского. Везде работы проводятся комплексно: ремонтируются швы панелей, грунтуются и штукатурятся стены, восстанавливаются оконные откосы, а при необходимости приводятся в порядок крыши. Например, сейчас такие работы начаты на доме № 112 по улице Ямской.

Программа рассчитана на 11 лет и охватывает обновление 104 фасадов на 20 улицах города, в том числе на Ленина, Республики, Луначарского, Первомайской и других.