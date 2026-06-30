Госэкспертиза утвердила проект Фестивальной площади и благоустройства набережной в Тобольске

Получено положительное заключение госэкспертизы по проектам Фестивальной площади и первой очереди благоустройства набережной. Оба объекта войдут в единое пространство нижнего посада и свяжут пешеходными маршрутами строящийся Концертный зал, сообщил глава Тобольска Петр Вагин.

Фестивальная площадь станет одной из центральных локаций. Первая очередь благоустройства набережной Иртыша охватит участок длиной 244 метра: здесь отремонтируют гидротехническое сооружение, обустроят пешеходные зоны и проведут озеленение.

В строящемся Концертном зале уже возведены холл, зрительный зал, сцена и гримерные, начат монтаж перекрытий второго этажа.

Проект реализуется при поддержке Правительства Тюменской области, администрации города и компании СИБУР в рамках программы "Тобольск настоящий".