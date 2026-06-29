Тюменцы помогают Ямалу спасать леса от огня

12:00 29 июня 2026
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30 тюменских десантников-пожарных отправились на Ямал для помощи в тушении лесных пожаров - в округе сейчас действует режим ЧС в лесах, к работам привлечены специалисты из разных субъектов страны. 

30 работников парашютно-десантной пожарной службы Тюменской авиабазы, Тобольского и Уватского авиаотделений будут участвовать в ликвидации огня в аповеднике "Верхне-Тазовский".

За последние две недели это уже вторая командировка десантников-пожарных в другие регионы. Ранее 50 специалистов вылетели на помощь в Красноярский край.

"В Тюменской области обстановка стабильная, на прикрытии лесов в регионе остаются 40 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и специалисты наземных лесопожарных подразделений",  - сообщил губернатор Александр Моор.

 

Теги: Красноярск , ЯНАО , лесные пожары
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