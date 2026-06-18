Тюменские дачники стали больше зарабатывать на автотуристах

В марте – мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Тюмени увеличилось количество бронирований временных вариантов размещения, востребованных у автомобильных путешественников. Средняя цена бронирования за ночь с учетом всех форматов размещения в Тюмени составила 13 200 рублей. Самыми популярными среди автотуристов весной 2026 года стали дачи, сообщили в Авито Путешествия.

Бронирование дач выросло в 2,2 раза при средней цене 7700 руб. за ночь. Далее следуют гостевые дома: рост на 54% при средней стоимости 8100 руб. за ночь. Бронирования домов увеличились на 22% (10 500 руб.), что отражает стремление путешественников останавливаться в местах с парковкой и возможностью проводить время на свежем воздухе.

Среди отельных форматов проживания оказались востребованы четырехзвездочные варианты — количество бронирований выросло в 2,6 раза, средняя цена за ночь составила 9400 руб. Этот сегмент особенно популярен у транзитных путешественников, следующих на автомобилях по федеральным трассам.

"Именно форматы размещения, обеспечивающие автономность и приватность, формируют основной спрос со стороны автопутешественников в Тюмени весной 2026 года", - отмечают в Авито Путешествия.