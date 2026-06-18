Россияне совершили покупки более чем на 1 млрд рублей по QR-коду за рубежом

Оплата за рубежом по QR-коду уже превысила сумму в 1,3 млрд рублей. Спрос на сервис за год вырос в десятки раз и стал для путешественников полноценной альтернативой оплате наличными.

По данным ВТБ, с января россияне совершили более 400 тыс. оплат именно таким способом за рубежом, что в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего за границей по QR-коду оплачивают продукты в супермаркетах, электронику и одежду. Средний размер операции составил более 3000 рублей. Также в ВТБ сообщили, что в этом году география QR-платежей для россиян вырастет до 10 стран, включая Латинскую Америку.

Чтобы оплатить покупку за рубежом, достаточно войти в своё приложение, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке. Списание будет в рублях с автоматической конвертацией в местную валюту, комиссии нет. Максимальная сумма одной операции, например, в Египте – 25 тыс. рублей, а в Китае – 150 тыс. рублей. В остальных странах есть лимиты до 350 тыс. рублей на одну операцию, 350 тыс. рублей в день и 500 тыс. рублей в месяц.