В Тюмени стало больше бесплатного Wi-Fi

Тюменская область продолжает активно развивать сеть свободного доступа к интернету TyumenFree и увеличивает количество точек подключения в регионе для того, чтобы могли пользоваться привычными сервисами даже во время ограничений мобильного интернета, сообщили в департаменте информатизации ТО.

Для доступа к интернету достаточно подключиться к любой бесплатной точке сети "Tyumen Free". Сейчас в регионе доступно 194 точки сети "Tyumen Free", 14 из которых запустили в 2026 году, в том числе в скверах Железнодорожников, Хирургов, Прощания, Восточный и Дзержинского.

Для подключения к сети необходимо включить на устройстве режим поиска сетей Wi-Fi, выбрать сеть "TyumenFree" и следовать инструкциям на странице регистрации. Она автоматически появляется при подключении.

Ежедневно сетью пользуются более 10 тысяч жителей региона.