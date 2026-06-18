В Тюмени стало больше бесплатного Wi-Fi

Тюменская область продолжает активно развивать сеть свободного доступа к интернету TyumenFree и увеличивает количество точек подключения в регионе для того, чтобы могли пользоваться привычными сервисами даже во время ограничений мобильного интернета, сообщили в департаменте информатизации ТО.
Для доступа к интернету достаточно подключиться к любой бесплатной точке сети "Tyumen Free". Сейчас в регионе доступно 194 точки сети "Tyumen Free", 14 из которых запустили в 2026 году, в том числе в скверах Железнодорожников, Хирургов, Прощания, Восточный и Дзержинского.
Для подключения к сети необходимо включить на устройстве режим поиска сетей Wi-Fi, выбрать сеть "TyumenFree" и следовать инструкциям на странице регистрации. Она автоматически появляется при подключении.
Ежедневно сетью пользуются более 10 тысяч жителей региона.
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