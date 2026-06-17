Берег озера Грязное в Тюмени вернут в госсобственность

По иску природоохранной прокуратуры земельный участок в береговой полосе озера Грязное вернется в государственную собственность



При проверке установлено, что на акватории озер и в береговой полосе расположен земельный участок, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Площадь наложения земельного участка составила 407 кв.м., в том числе на акваторию озера - 34 кв.м. и на береговую полосу озера - 373 кв. м. Кроме того, собственник земельного участка отсыпал грунтом акваторию озера. Все это незаконно, потому что согласно ст. 6 Водного кодекса РФ береговая полоса предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Земельные участки общего пользования, занятые водными объектами, не подлежат приватизации, сообщили в облпрокуратуре.

Собственнику участка придется не только расстаться с берегом и частью акватории озера, но и провести их в первоначальное состояние.



Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.