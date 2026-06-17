Пострадавшим на производстве тюменцам вручили 10 автомобилей

10 автомобилей вручило Отделение СФР по Тюменской области жителям региона, их обладателями стали граждане, пострадавшие на производстве, чью медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию обеспечивает СФР. С начала года на покупку транспорта направлено 13,1 миллионов рублей.
Автомобиль предоставляется раз в семь лет — при наличии медпоказаний и отсутствии противопоказаний к управлению. В течение всего срока эксплуатации частично компенсируются затраты на топливо и техническое обслуживание. Кроме того, владельцу возмещается 50% стоимости ОСАГО и предоставляется возможность единожды капитально отремонтировать автомобиль за счёт средств регионального Отделения Соцфонда.
Управляющий Отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков:
Транспорт адаптирован под индивидуальные особенности каждого водителя и позволяет вести мобильный образ жизни, сохранить работу, общение с близкими и привычный уклад жизни, — отметил — Важно, что все получатели на момент несчастного случая были официально трудоустроены — это дало им право на полную государственную поддержку.
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