Пострадавшим на производстве тюменцам вручили 10 автомобилей

10 автомобилей вручило Отделение СФР по Тюменской области жителям региона, их обладателями стали граждане, пострадавшие на производстве, чью медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию обеспечивает СФР. С начала года на покупку транспорта направлено 13,1 миллионов рублей.

Автомобиль предоставляется раз в семь лет — при наличии медпоказаний и отсутствии противопоказаний к управлению. В течение всего срока эксплуатации частично компенсируются затраты на топливо и техническое обслуживание. Кроме того, владельцу возмещается 50% стоимости ОСАГО и предоставляется возможность единожды капитально отремонтировать автомобиль за счёт средств регионального Отделения Соцфонда.

Управляющий Отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков: