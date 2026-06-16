Объем трансграничных переводов вырос вдвое

С начала 2026 года финансисты зафиксировали пятикратное увеличение количества трансграничных переводов населения за рубеж, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство из них – по номеру телефона. Общий объем операций вырос в 2 раза, превысив 140 млрд рублей, сообщили в ВТБ.

В России ежедневно совершаются тысячи таких операций. 9 из 10 переводов осуществляются по номеру телефона. Чаще всего страной получателя является Узбекистан, Таджикистан, Китай, Кыргызстан. Основные цели – помощь родным и близким за рубежом, пополнение счетов и карт для путешествий, покупка товаров и услуг, оплата зарубежных сервисов.

Каждый пользователь сервиса переводов по номеру телефона, по данным ВТБ, в среднем совершает 3-4 операции в месяц. Сегодня россияне могут переводить деньги более чем в 150 стран мира по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам и с выдачей наличными. Также активно расширяются возможности оплаты товаров по QR-коду за рубежом.