Приставы и ГАИ задержали в Тюмени 16 машин должников

В Тюмени прошел рейд судебных приставов с сотрудниками госавтоинспекции

Сотрудники правоохранительных органов поджидали автомобилистов в конце улиц Республики и Дамбовской. В результате рейда были задержаны 25 машин, владельцы 16 из них оказались должниками.

7 водителей оплатили 760 тысяч рублей за долги и поехали дальше. Ну а 9 пошли пешком, так как их автомобили были изъяты по актам описи и ареста, и отправлены на эвакуаторах на спецстоянку.

Один из должников, 50-летний тюменец, был настолько не согласен со своими долгами размером в 2,5 млн рублей, что легко расстался со своим Porsche 2008 года выпуска, оставив судебным приставам ключи и документы от машины. Но у него есть 10 дней, чтобы рассчитаться с задолженностью и забрать машину себе.

В противном случае он навсегда лишится автомобиля, который передадут на независимую оценку движимого имущества, а затем выставят на торги. Деньги, вырученные с реализации машины, направят на погашение задолженности.