Пункт объединенной производственно-диспетчерской службы газа открыли в Тюмени

Пункт объединенной производственно-диспетчерской службы газа - прототип цифровой платформы единого информационно‑технологического пространства (ЦП ЕИТП) открыт на базе АО "Газпром газораспределение Север", в его запуске принял участие замгубернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Пункт позволяет вести непрерывный онлайн-мониторинг ключевых производственных и экономических показателей деятельности компании. В частности, дашборд показывает поставку газа потребителям; детализацию поставок по балансовым зонам (БЗ); процесс транспортировки газа; работу с аварийными заявками; экономические показатели реализации газа, сообщили в информцентре правительства ТО.

"В Тюменской области газораспределительная сеть расширяется и требует все большего внимания с точки зрения оперативного управления. Цифровые инструменты, которые сегодня внедрила компания, нацелены на то, чтобы ни единого события не пропустить. В конечном итоге это позволит потребителям газа всегда чувствовать себя спокойно. Мы благодарны компании за то, что проект по созданию современной диспетчерской службы в пилотном режиме реализован именно у нас в регионе", – отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

В дальнейшем инициативу планируется расширить на все регионы, где работает компания.