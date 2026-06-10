Упоровские аграрии завершили посевную кампанию

Работники агропромышленного комплекса Упоровского округа завершили посевные работы, с окончанием кампании их поздравил глава округа Анатолий Игловиков.

"Высокий уровень организации и ваша слаженная работа позволили выполнить сев качественно и в оптимальные агротехнические сроки. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть погодные условия будут благоприятными, а труд принесёт достойные плоды. Благодарю за самоотверженную работу в ходе весенне‑полевых мероприятий - она создаёт надёжный задел для урожая этого года", - написал Игловиков в обращении к аграриям.

По славам главы округа, а этом году под зерновые и зернобобовые культуры аграрии отвели 46 129 га, под технические культуры - 17 655 га, под картофель и овощи - 3 216 га, кормовые культуры заняли 5 584 га. "Во многих хозяйствах работы велись круглосуточно, что наглядно демонстрирует вашу самоотдачу и профессионализм. Все технологические приёмы агротехники соблюдены в полном объёме", - отметил Игловиков.