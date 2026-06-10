Более 750 гектаров леса пострадало от пожаров в Тюмеской области с апреля

С начала пожароопасного сезона в Тюмеской области ликвидировано 55 лесных пожаров на общей площади почти 754 га, в прошлом году на эту дату приходилось 14 лесных пожаров на площади около 60 га, сообщили в департаменте лесного комплекса ТО.

Наиболее напряжённым выдался май. Только за этот месяц в лесах области произошло 36 пожаров на площади более 650 га.

"Увеличение количества возгораний в этом году связано прежде всего с погодными условиями: малым количеством осадков, продолжительными сухими периодами и ветровой нагрузкой. Всё это способствует быстрому возникновению и распространению огня. При этом пожароопасная обстановка в регионе остаётся стабильной и контролируемой. Лесопожарные формирования обеспечивают быстрое реагирование на возникающие возгорания. Оперативность тушения составляет 96% — большинство пожаров удается потушить в первые сутки после обнаружения", - сообщили в деплеса.

Основные причины лесных пожаров:

• около 43% — грозы;

• около 35% — нарушение жителями правил пожарной безопасности;

• около 22% — переход огня с других территорий (автодороги, полосы отвода, линии электропередачи, сельхозземли и другие категории земель).

Специалисты лесного хозяйства продолжают круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки.

Для обнаружения возгораний используются системы видеонаблюдения, космический, авиационный и наземный мониторинг, беспилотные летательные аппараты. До 28 июня в регионе продлен особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.