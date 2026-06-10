Эксперт рассказал, что нужно для финансовой грамотности

На фоне информационного шума вокруг личных финансов, когда советы поступают со всех сторон, становится труднее выделить полезные рекомендации среди рискованных. Два ключевых принципа, позволяющих сориентироваться и сформировать взвешенный подход к управлению деньгами, озвучил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Первое его правило касается работы с информацией. Банкир советует доверять только первоисточникам — сведениям, публикуемым кредитными организациями и государственными ведомствами. Он признался, что и сам регулярно изучает аналитические материалы в официальных онлайн-приложениях, где отслеживает свежие описания мошеннических схем. Там же, в цифровых сервисах, есть актуальные инвестстратегии и макроаналитика — выводы квалифицированных экспертов, а не самоучек.

Второй принцип — найти наставника. По словам топ-менеджера ВТБ, сочетания грамотного ментора и официальных данных вполне достаточно для формирования устойчивых денежных привычек. Главное заблуждение, которого стоит избегать — считать, что финансовая грамотность имеет конечные границы. Сфера постоянно расширяется, появляются новые вводные, и обучение никогда не заканчивается.

Нередко россияне допускают распространенную ошибку по инерции, например, оставляют зарплату на текущем или карточном счете, хотя в условиях высоких ставок разумнее переводить свободные средства на накопительные продукты. Однако привычка ощущать крупную сумму на карте часто перевешивает рациональный расчет.