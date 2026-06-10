В Тюмени появились первые банкоматы Сбера с ИИ-помощником и функцией оценки здоровья

В Тюмени начали работать инновационные банкоматы Сбера с ИИ-помощником и экспресс-оценкой здоровья. Устройства нового поколения установлены в ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, д. 60), в прикассовой зоне гипермаркета "Ашан" (ул. Дмитрия Менделеева, д. 1). Также новый банкомат установлен в магазине "Пятёрочка" в посёлке Московский (ул. Бурлаки, д. 2А/2).

Обновлённые банкоматы Сбера оснащены двумя экранами для максимальной защиты конфиденциальных данных: ПИН-кода, баланса, суммы операции, реквизитов. Перед устройством предусмотрели световую зону, зелёная подсветка приглашает клиента для обслуживания, а оранжевая показывает, что остальным ещё нужно подождать.

В устройство внедрили интеллектуального помощника на базе ГигаЧат от Сбера, чтобы управлять банкоматом голосовыми командами, а при необходимости запросить консультацию по банковским услугам.

Среди сервисов — экспресс-оценка здоровья по десяти показателям (пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, жёсткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма). Важно помнить, что полученные результаты не заменят консультацию врача и требуют подтверждения в лабораторных условиях.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Теперь жители Тюмени и поселка Московский с помощью банкоматов могут не только решать свои финансовые вопросы, но и проводить экспресс-оценку состояния здоровья прямо во время совершения операций. Пока установлено три таких устройства, однако это лишь первый шаг. Мы планируем постепенно обновлять наш парк банкоматов по всему городу, чтобы сделать передовые технологии максимально доступными для удобства каждого клиента.

Адреса, где установлены новые банкоматы, можно узнать здесь.