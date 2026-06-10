Николай Пуртов: вместе с бизнесом продолжим усиливать точки роста и наращивать инвестпотенциал

Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, представленные в рамках ПМЭФ-2026, позволят инвестиционной команде Тюменской области определить, на каких направлениях работы следует сосредоточить основные усилия, заявил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Тюменская область является привлекательной для инвесторов, заявил Пуртов, и в качестве аргументов привел такие факты:

По итогам 2025 года мы увеличили объем инвестиций в реальный сектор экономики. С начала 2026 года регион уже получил новые инвестиционные проекты на общую сумму 30 миллиардов рублей. В работе – потенциальные инвестпроекты, общий объем которых составляет около 60 миллиардов рублей. По итогам Петербургского международного экономического форума также достигнуты договоренности о реализации ряда новых инвестпроектов с серьезными объемами финансирования.

Тюменская область остается лидером по сопровождению инвестпроектов и работе с инвесторами, акцентировал внимание Николай Пуртов. Ряд регионов успешно внедряет тюменские практики в этой сфере.

По результатам анализа Национального рейтинга состояния инвестиционного климата инвестиционная команда Тюменской области во главе с губернатором и предпринимательское сообщество региона разработают и реализуют комплекс мер, направленных на дальнейшее улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности региона, подчеркнул гендиректор Инвестиционного агентства.