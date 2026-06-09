В России усовершенствовали технологии денежных переводов

Теперь пользователи могут совершать переводы с помощью персонального QR-кода, сгенерированного в банковском мобильном приложении.

Новый отечественный сервис, разработанный национальной системой платежных карт, дает возможность получателю средств формировать код с указанием суммы и передавать его отправителю. Плательщику достаточно отсканировать код и подтвердить операцию — вводить реквизиты и выбирать банк-получателя не требуется, сообщают в ВТБ.

"Переводы по QR-коду между физическими лицами — еще один шаг к бесшовной платежной среде. Теперь не нужно диктовать или вбивать номер телефона — достаточно сгенерировать код и передать его отправителю", — пояснил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Применение новой технологии актуально при возврате долга, совместной оплате счета в кафе, расчете с репетитором или курьером. Получатель может не раскрывать свой номер телефона — это дополнительный уровень приватности.

Сервис также подходит для сборов на общие цели: на подарок коллеге, праздник или благотворительность. Получатель формирует один QR-код с нужной суммой и отправляет всем участникам — каждый вносит свою долю без поиска получателя по номеру телефона.



"Важным преимуществом сервиса является его межбанковский характер: решение не ограничивается инфраструктурой одного банка и позволяет клиентам разных кредитных организаций быстро и удобно переводить средства друг другу. В настоящее время к сервису продолжают подключаться новые банки, что способствует дальнейшему расширению его доступности и повышению удобства для пользователей",— прокомментировала директор департамента инновационных продуктов и сервисов НСПК Лидия Клюкина.



Чтобы инициировать перевод, пользователь в банковском приложении выбирает опцию генерации QR-кода, указывает сумму и формирует код. При желании можно скрыть свой номер телефона. Плательщик сканирует код камерой смартфона или в приложении банка, проверяет детали и подтверждает перевод. Также запущен пилот по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода покупателя. Технология оплаты через персональный QR-код предоставит клиентам еще один сценарий оплаты товаров и услуг, а также будет экономить их время на кассе. Сейчас решение проходит закрытое тестирование.