Тобольск вошел в число городов-лидеров по подготовке кадров для техлидерства

На Петербургском международном экономическом форуме озвучены итоги исследования "От знаний к технологиям: модели развития городов", согласно которому в число лидеров по подготовке кадров для технологического лидерства вошли Москва, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тобольск, пишут "Ведомости".

Встроенность образовательной системы в локальную экономику города играет ключевую роль в его технологическом развитии. Даже небольшие города могут становиться центрами компетенций и экспертизы за счет отраслевого фокуса образования. Он должен быть направлен под ключевые запросы работодателей этого города.

"Решение задач технологического лидерства существенно влияет на экономику городов и качество жизни обычных семей. Для крупных агломераций вклад высокотеха и цифровых решений уже составляет более 30% валового муниципального продукта, для небольших городов – более 50%. Безотносительно размера города, актуален запрос на профессиональные знания и навыки", – отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что технологическое лидерство страны начинается с точной настройки образования под реальные запросы экономики. В исследовании указано, что 24 высокоспециализированных техногорода при небольшой образовательной базе достигают доли высокотехнологичного сектора в ВМП до 67%. Такой результат достигается тем, что вузы работают в одном контуре с якорными предприятиями. ВЭБ.РФ показало, что таким образом выделяются Обнинск, Нижнекамск и Елабуга. В них доля высокотехнологичного сектора достигает 45–67% ВМП при компактной, но точно настроенной под якорных работодателей образовательной инфраструктуре.

Руководитель "Просвещения", заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин заявил, что такой подход и есть главный ресурс для развития городов России.