Райское дерево появится в "дунькином саду" в Тюмени

Экспертный совет фестиваля городского искусства "Коды Сибири" назвал имена трёх победителей, в их числе Вера Петровская из Санкт-Петербурга с арт-объектом "Райское дерево" высотой более трех метров, созданное из элементов кармацкой росписи, которое по задумке автора должно расположиться в дунькином саду (сквер напротив здания ТИУ - бывшей архитектурной академии).

Еще два победителя Максим Свищёв из Санкт-Петербурга и Саша Хохлова из Омска.

"Победители будут дорабатывать свои проекты в рамках творческой лаборатории, которая пройдёт в Тюмени с 19 по 21 июня. Готовые решения увидим 31 июля, установка арт-объектов – до конца 2026 года в разных городских локациях, которые так же будут названы после того, как художники побывают в Тюмени, смогут изучить историю местных ремёсел, познакомиться с культурой города", - рассказали в ЦРС "Сибирь".

Тема фестиваля "Коды Сибири" основана на том, чтобы через современное искусство раскрыть глубинные смыслы сибирских ремёсел, показать связь нового и традиционного, подчеркнуть ценность ручного труда и территориальной идентичности.