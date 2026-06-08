Тюменцы могут жаловаться на самокатчиков через чат-бот в "Максе"

Кикшеринг Юрент, входящий в группу компаний МТС, запустил чат-бот "Соблюдаем ПДД с Юрент" для жителей Тюмени в мессенджере "Макс". С его помощью можно рассказать о нарушениях правил дорожного движения на самокатах сервиса: неправильная парковка, езда вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах, поездки несовершеннолетних.
В обращении нужно выслать фото фото с нарушением, указать место и время. Сообщение обработают в службе поддержки и решат, наказывать ли пользователя и как.
"Чат-боты — эффективный инструмент для работы с нарушителями на кикшеринговых самокатах. С помощью аналогичного бота в телеграм Юрент обработал более 250 тысяч обращений по всей России в 2025 году. Юрент управляет флотом из более чем 150 тысяч электросамокатов в 200 городах России. В 2025 году количество поездок на платформе превысило 100 млн", - рассказали в пресс-службе компании.
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