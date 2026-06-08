Нетворкинг для предпринимателей пройдет в Тюмени

В Тюмени 10 июня проведут бесплатный Нетворкинг 13.0 для ля собственников бизнеса и руководителей, которые сегодня задумываются о новых точках роста, о поиске партнёров и инвесторов, о развитии новых направлений, о диверсификации бизнеса и снижении рисков, сообщает инвесткоманда ТО.
На мероприятии соберутся более 200 предпринимателей и руководителей региона, выступят представители бизнеса, банковского сектора, органов власти и эксперты федерального уровня.
Кто и о чем будет говорить?
Иван Карпушкин (НИУ ВШЭ) — о бизнес-моделях будущего;
Наталья Белокопытова (Альфа-Банк) — о партнёрских сетях как источнике новых доходов;
Александр Горлатов — о перспективах развития региона и новых возможностях для бизнеса;
Светлана Худякова — о том, как через окружение, связи и партнёрства запускать новые проекты.
"Участие позволит не только получить новые идеи для развития бизнеса, но и познакомиться с потенциальными партнёрами, инвесторами, клиентами и единомышленниками", - считают в инвесткоманде.
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