Нетворкинг для предпринимателей пройдет в Тюмени

В Тюмени 10 июня проведут бесплатный Нетворкинг 13.0 для ля собственников бизнеса и руководителей, которые сегодня задумываются о новых точках роста, о поиске партнёров и инвесторов, о развитии новых направлений, о диверсификации бизнеса и снижении рисков, сообщает инвесткоманда ТО.

На мероприятии соберутся более 200 предпринимателей и руководителей региона, выступят представители бизнеса, банковского сектора, органов власти и эксперты федерального уровня.

Кто и о чем будет говорить?

Иван Карпушкин (НИУ ВШЭ) — о бизнес-моделях будущего;

Наталья Белокопытова (Альфа-Банк) — о партнёрских сетях как источнике новых доходов;

Александр Горлатов — о перспективах развития региона и новых возможностях для бизнеса;

Светлана Худякова — о том, как через окружение, связи и партнёрства запускать новые проекты.

"Участие позволит не только получить новые идеи для развития бизнеса, но и познакомиться с потенциальными партнёрами, инвесторами, клиентами и единомышленниками", - считают в инвесткоманде.