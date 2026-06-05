Взять отпуск или отгулы к выходным на День России планируют 14% тюменцев

14% тюменцев планируют взять отпуск или отгулы к выходным на День России, таковы результаты опроса SuperJob трудоустроенных представителей экономически активного населения из Тюмени.

Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной рабочей недели получат три выходных подряд, а не четыре, как годом ранее, — с 12 по 14 июня. Доля респондентов, намеренных продлить отдых, присоединив к нему отпуск или отгулы, составляет 14%.

Мужчины чаще женщин планируют брать дополнительные дни - 15% против 12% соответственно. Молодежь до 35 лет реже будет продлевать выходные - 10%, чем те, кто старше - 18%. Среди опрошенных с высшим образованием желающих отдохнуть подольше 19%, среди тех, у кого среднее профессиональное, — 9%.

Большинство опрошенных (55%) ограничатся официальными выходными и не будут ничего присоединять.