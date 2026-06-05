Около 309 тысяч рублей начислили тюменцу за расход электричества в квартире, где никто не жил

Причиной сбоя стал неисправный однофазный многотарифный счетчик активной электрической энергии, который сам передавал данные компании-ответчика. В ситуации разбирался Тюменский районный суд.

Владелец квартиры в деревне Дударева подал иск к АО "Газпром энергосбыт Тюмень" после череды неприятностей, связанных с необоснованным начислением огромной суммы за расход электричества в квартире, где никто не живет. Квитанцию с долгом в 308,9 тыс рублей мужчина получил в мае прошлого года, после этого он обратился к компании с заявлением о перерасчете неверных начислений, приложив акт осмотра и заключение Росстандарта, в котором говорилось, что счетчик признан непригодным к применению. В июле специалист ответчика снял пломбу, прибор учета и рекомендовал обратиться с этим прибором в соответствующую компанию для проведения экспертизы. Несмотря на неоднократные обращения потребителя ответчик перерасчет не произвел и новый прибор не установил. В то же время в отношении мужчины вынесли судебный приказ о взыскании задолженности, который был отменен.

Истец обратился в суд с требованием взыскать с компании 50 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда, столько же на оплату услуг представителя и штраф в размере половины цены иска. Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителя в размере 10 тысяч рублей, 5 тысяч рублей штрафа и 20 тысяч на оплату услуг представителя. В доход местного бюджета с ответчика взыскано 4 тыс рублей госпошлины.

Не согласившись с указанным решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу.