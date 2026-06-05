Россельхознадзор выявил нарушения в поставках сырья в 72 точках общепита Тюменской области

Мониторинг безопасности при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе "Меркурий" с 12 января по 3 июня выявил в деятельности 72 предприятий общественного питания Тюменской области признаки нарушений ветеринарного законодательства., сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Так, 3 июня инспекторы Управления установили, что у кафе "Шашлычный дворик72" и "Бриз" в Тюмени отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на все мясное сырье, используемое для приготовления блюд. Установить происхождение и безопасность сырья, используемого указанными точками общественного питания, не представляется возможным.

Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов, предприятия взяты на контроль.