Россельхознадзор выявил нарушения в поставках сырья в 72 точках общепита Тюменской области

Мониторинг безопасности при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе "Меркурий" с 12 января по 3 июня выявил в деятельности 72 предприятий общественного питания Тюменской области признаки нарушений ветеринарного законодательства., сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Так, 3 июня инспекторы Управления установили, что у кафе "Шашлычный дворик72" и "Бриз" в Тюмени отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на все мясное сырье, используемое для приготовления блюд. Установить происхождение и безопасность сырья, используемого указанными точками общественного питания, не представляется возможным.
Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов, предприятия взяты на контроль.
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