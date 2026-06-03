В Тюменской области выявлено 22 нарушителя противопожарного режима

С 28 апреля в Тюмеской области действует особый противопожарные режим, которым запрещены визиты в лес и разведение костров, сжигание мусора и приготовление пищи на открытом огне. Нарушителей особого противопожарного режима в Тюменской области привлекают к ответственности.

Для профилактики и своевременного выявления возгораний в лесах Тюменской области проводится авиационное и наземное патрулирование. Проведено 2 390 рейдов, выявлены 22 нарушителя противопожарного режима. Они привлекаются к административной ответственности. Об этом на заседании президиума регионального правительства доложил заместитель губернатора Руфат Биктимеров.