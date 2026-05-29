Тюменские энергетики за ночь вернули свет в дома 15 населенных пунктов

Ливни, град, розы и шквалистый ветер вечером 28 мая стали причиной отключения электроснабжения в 15 населенных пунктах Тюменской области. К 5.00 пятницы энергетикам удалось полностью восстановить подачу ресурса, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

"Под отключение попало 15 населенных пунктов, 2529 частных домов с населением 6800 человек, в т.ч. 1494 детей. По состоянию на 3.00 (мск) 29 мая электроснабжение восстановлено. Жалоб от населения не поступало", - сообщается в сводке ГУ МЧС.

По данным "Россети Тюмень", к полуночи специалистам удалось восстановить электроснабжение жителей Молчанова, Новотарманского и Тюменского микрорайона Матмассы, 90% пострадавших от стихии жителей Заводоуковкого округа. Работы продолжались в Тюменском, Нижнетавдинском, Абатском, Упоровском, Исетском и Армизонском округах. В приоритете было устранении технологических нарушений на ЛЭП напряжением 10 кВ, снабжающих электроэнергией населенные пункты.