Волна снижения: банки вновь сокращают ставки по кредитам

Вслед за решением ЦБ снизить ключевую ставку банки начали уменьшать ставки по потребкредитам и рассматривают улучшение условий по другим инструментам, включая рефинансирование. Теперь подать заявку можно уже через четыре месяца после получения предыдущего кредита, ранее срок составлял полгода. Это оказалось особенно востребовано на фоне поэтапного снижения ставок, объединяют до шести займов.

"Банки смягчают условия кредитования вслед за решением ЦБ и конкурируют теперь не только ставкой по новым кредитам – возвращаются программы рефинансирования. Все чаще берут деньги не на спонтанные покупки, а на долгосрочные цели – жилье, его обустройство, ремонт, образование или покупка авто. Россияне стали вдумчивее относиться к займам и применять их "в долгую", – прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ.

Вкладчики же в основном продолжают выбирать краткосрочные сбережения. По сообщениям ВТБ, больше 70% депозитов в апреле размещены всего на 2-3 месяца. Снижение ключевой ставки может пробудить интерес к более длинным срокам, чтобы зафиксировать двузначную доходность, или сформировать более существенный переток в инвестиционные инструменты – ОФЗ, акции, драгоценные металлы. В целом объем сбережений в банках продолжает расти, но заметно более скромными темпами.