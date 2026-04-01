Ключевая ставка вновь на повестке

Заседание Банка России, на котором примут очередное решение по уровню ключевой ставки, состоится в пятницу, 24 апреля. Эксперты уже прогнозируют развитие ситуации, опираясь на предыдущие действия ЦБ и процессы в экономике. Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с клиентами допустил существенное снижение показателя от сегодняшнего в 2027 году.

"Дальнейшие перспективы снижения ключевой ставки остаются. Мы ожидаем, что она продолжит снижение, так как при всех, даже негативных, ситуациях в экономике, у нас достаточно последовательный курс на снижение инфляции, и основания для Центрального банка к снижению ключевой ставки есть", — отметил глава ВТБ, пояснив, что вопреки сложившемуся мнению о выгоде высоких ставок для банков, снижение ключевой ставки на 1% означает 20 млрд рублей дополнительного дохода. В основном из-за активной выдачи ипотеки.

Андрей Костин:

Мы считаем, что на конец года ставка не должна превышать 12%. Многие говорят, что уже при 12% будет попроще, и спрос вырастет на кредиты. Но нам нужны однозначные цифры - 8-9% для нас пойдет, по сравнению с тем, что было, серьезное будет облегчение. Ставка будет снижаться, мне кажется, в 2027 году она должна упасть до однозначной цифры.

Снизить ставку на пятничном заседании сразу на процентный пункт призвал Банк России глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Как отмечает его слова Интерфакс, медленное снижение шагами по 0,5 процентных пункта не достаточно для придания импульса инвестиционной активности в России. Окончательное решение ЦБ будет зависеть от оценки инфляции, анализа рисков, связанных с внешними и внутренними условиями.