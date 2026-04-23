Около половины опрошенных тюменцев готовы посидеть за жену в декрете

В Тюмени 49% работающих мужчин утверждают, что готовы уйти в декрет вместо своей жены, в опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и представители работодателей из Тюмени.

30% мужчин полностью готовы в случае необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 19% скорее готовы. Категорически против 27%, а доля тех, кто скорее не согласился бы, составляет 24%. Таким образом, суммарная доля негативных ответов (полное или вероятное нежелание брать декрет) составляет 51%.

Согласно опросу представителей работодателей, за последний год случаи, когда в отпуск по уходу за ребёнком уходили мужчины, фиксировались в 15% компаний.