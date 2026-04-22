Двухминутное дело - тюменцы могут оперативно сообщать службам о бездомных собаках и кошках

На Госуслугах запущен новый сервис, благодаря которому сообщить о бездомных животных можно за две минуты, сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

Больше не нужно искать телефоны служб или звонить — все решается онлайн.

Как это работает:

➖ Переходите на онлайн-форму www.gosuslugi.ru/673151/1/form

➖ Указываете регион или муниципалитет

➖ Описываете окрас, размер и особые приметы

➖ Отмечаете, есть ли бирка в ухе (это важно!) и проявляло ли животное агрессию

➖ Отправляете заявку и отслеживаете ее статус в личном кабинете.

После этого специалисты приезжают, забирают животное и доставляют в приют. Там животное проходит обязательный карантин, его вакцинируют и стерилизуют.

Важный момент про бирку (клипсу)

Если вы видите в ухе животного бирку — скорее всего, оно уже участник гуманной программы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат). Таких животных отлавливают только в случае проявления агрессии. Бирка — это знак, что собака или кошка уже здоровы и не представляют угрозы.