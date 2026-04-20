Тюменская область по дисциплинированности заемщиков на 23 месте в России

Рейтинг регионов по просроченной задолженности населения опубликовало РИА Новости, согласно исследованию самыми дисциплинированными заемщиками в России являются жители Севастополя и Крыма, самые большие долги перед банками у жителей Ингушетии и Чечни.

Тюменская область в этом рейтинге заняла 23-ю строчку. Доля просроченных кредитов на 1 марта составляет 4,20%, рост по году - 0,78%, ссудная задолженность на численность экономически активного населения - 766 тыс. рублей.

В среднем по стране доля просроченных кредитов в регионах находится в диапазоне 2,67% – 25,5%, а медианное значение доли просроченной задолженности — 4,75% на 1 марта 2026 года. В абсолютном выражении население по состоянию на 1 марта 2026 года должно банкам 36,3 триллиона рублей, или 489 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России. Таким образом, за 12 месяцев прирост составил в среднем 33 тысячи рублей на каждого экономически активного гражданина.