Банки в 1,5 раза увеличили число цифровых сервисов для защиты средств

За два года количество различных цифровых сервисов защиты денег на банковских счетах увеличилось на 57%. И каждый пятый пользователь поставил как минимум один способ защиты своих финансов: установил лимиты на счета и карты, включил самоограничения, сдал биометрию или воспользовался сервисом "второй руки". Россияне стали активнее пользоваться такими опциями из-за риска от телефонных аферистов.

"Тренд на осознанную защиту цифровыми сервисами будет только укрепляться, а привычка защищать свои счета станет для всех такой же естественной, как запереть дверь перед выходом из дома", — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

Уже более 1 млн пользователей установили как минимум один лимит на переводы и платежи онлайн, а также на траты по картам. В приложении работают функции назначения суммы, после которой банк обязательно запрашивает подтверждение действия через СМС, прикладыванием карты к телефону с NFC или по биометрии. Миллионы россиян сдали государственную биометрию, что позволяет им подключить вход и подтверждение операций по биометрии.

По данным ВТБ, этот сервис не пропустит в онлайн-банк никого, кроме клиента: алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%. С помощью сервиса самоограничений можно заблокировать получение автокредита и кредита наличными онлайн, операции с наличными без карты в банкоматах, досрочное снятие со вклада или некоторые исходящие переводы. А сервис "второй руки" позволяет защищать близких от перевода денег мошенникам или снятия наличных под давлением. Пользователь назначает доверенное лицо, которое подтверждает операции. 70% клиентов, которые подключили сервис "второй руки", старше 60 лет.