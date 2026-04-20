Сайфитдинов: ямальское землячество "Север" объединило неравнодушных людей

В Ялуторовске прошли мероприятия, приуроченные к 15-летию городской общественной организации "Землячество "Север", которая объединяет ветеранов из разных муниципалитетов Ямала. Поздравить землячество собрались депутаты Тюменской областной думы, руководители представительства ЯНАО в Тюменской области и администрации города.

В музее "Торговые ряды" состоялось открытие фотовыставки Александра Романова "Земля Ямала", приуроченной к юбилею организации. Экспозиция рассказывает о природе и жизни Крайнего Севера через художественный взгляд автора.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что работы Александра Романова знакомы многим, при этом каждая экспозиция воспринимается по-новому и вызывает глубокий эмоциональный отклик. По словам депутата, фотографии передают атмосферу Ямала и напоминают о том, что именно этот край стал основой сплоченности земляков.

"Ямал нас объединил, научил ценить дружбу, простые человеческие отношения. У Александра Романова есть уникальное умение остановить мгновение. Это не просто фотографии – это настоящие художественные произведения, которые находят отклик в душе и возвращают нас к воспоминаниям о Севере, о Ямале", - сказал Фуат Сайфитдинов.

Заместитель председателя областной думы Галина Резяпова отметила особое личное отношение к северному региону и подчеркнула реалистичность фоторабот, которые отражают красоту Ямальской земли.

"Я каждый раз все больше влюбляюсь в Ямал. Для меня большое удовольствие побывать на выставке, посвященной Арктическому региону, и увидеть вас, ямальцев", - сказала Галина Резяпова.

Заместитель руководителя представительства ЯНАО в Тюменской области Елена Литовченко сообщила, что экспозиция будет работать в течение двух недель и станет доступной для всех жителей и гостей Ялуторовска.

Сам автор работ Александр Романов рассказал, что его главной задачей было сохранить в фотографиях моменты жизни и эмоции людей, связанные с Ямалом. Он отметил, что начал активно заниматься фотографией именно в период работы на Тюменском Севере и на протяжении многих лет стремился запечатлеть изменения, происходящие в людях, в жизни, в самой природе автономного округа.

Позже, в Центре национальных культур, состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате. В фойе ветераны представили экспозицию декоративно-прикладного творчества: традиционные ненецкие украшения, вязаные изделия, работы из бумаги и папье-маше. Отдельный стенд был посвящен изделиям, которые активисты изготавливают для участников СВО. Ветераны землячества активно участвуют в волонтерской деятельности – плетут маскировочные сети и шьют необходимые вещи для бойцов в военных госпиталях.

На торжественной церемонии глава облдумы Фуат Сайфитдинов, обращаясь к землякам, подчеркнул, что за 15 лет организация прошла значительный путь и стала сильным, сплоченным сообществом. Он отметил, что землячество было создано по инициативе жителей, а ключевую роль в его становлении сыграла Валентина Зайцева, сумевшая объединить людей и задать вектор развития. Фуат Сайфитдинов также обратил внимание, что землячество объединяет представителей разных муниципалитетов Ямала и активно участвует в жизни Ялуторовска.

"Вы сплочённая команда людей с большим сердцем, широкой душой и высокой гражданской ответственностью. Одними из первых вы включились в помощь нашим бойцам. И вместе с той продукцией, которую вы отправляете на передовую, вы передаете нашим защитникам свое тепло и заботу. Это заслуживает самого глубокого уважения", - отметил Фуат Сайфитдинов.

Председатель регионального парламента поблагодарил руководителя объединения Лилию Максимову за ответственность и профессионализм.

Депутат Владимир Ковин, представляющий Ялуторовск в областной думе, отметил личные качества участников землячества и их вклад в развитие города. "Пройдя большой и нелегкий трудовой путь на Севере, вы нашли себя на этой земле, сохранили трудовые традиции, сплоченность, доброжелательность и внесли свою душу в облик Ялуторовска, делая его комфортным и благоустроенным", - подчеркнул парламентарий.

Фуат Сайфитдинов и Владимир Ковин вручили активистам благодарности за содействие в реализации проекта партии "Единая Россия" "Старшее поколение", который успешно реализуется в Тюменском регионе.

Заместитель руководителя представительства ЯНАО в Тюменской области Елена Литовченко подчеркнула многогранность деятельности землячества. "Вы занимаетесь разными направлениями, вы талантливые, инициативные люди, и для меня особенно важно, что вы – настоящие патриоты Ямала, Тюменской области и страны", - сказала она.

После торжественной части творческие коллективы землячества "Север" представили концертные номера, которые создали праздничное настроение участникам мероприятия.