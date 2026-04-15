Около 60 дизайнеров представят свои коллекции на Неделе моды в Тюмени

VIII сезон "Неделя моды. Сибирь" пройдет в Тюмень 18–19 апреля, в честь Года единства народов России 57 дизайнеров и студенты представят коллекции, в которых традиции многонациональной страны соединяются с актуальными силуэтами и материалами.

Жители Тюмени увидят коллекции взрослой и детской одежды дизайнеров из Тюмени и Тюменской области, Кемерово, Екатеринбурга, Москвы, Перми, Кирова, Ханты-Мансийска, Салехарда, Вологды и других городов. Два показа организуют победители Студвесны-2026 в номинации "Мода".

"Ключевая цель проекта заключается в продвижении российских брендов "Неделя моды. Сибирь" не только демонстрирует новые коллекции, но и способствует налаживанию деловых контактов между дизайнерами и региональными ритейлерами. Мероприятие направлено на развитие модной индустрии в регионе и знакомство жителей Тюмени с российскими брендами" - отмечает Анна Воронова, руководитель проекта.

В холле КТЗ "Золотые ворота Сибири" с 12:00 будут работать торговые корнеры, где посетители смогут познакомиться с коллекциями дизайнеров и приобрести понравившиеся образы. Для детей предусмотрели зону с развлекательными активностями от партнеров мероприятия.

Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации. Мероприятие проходит при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий.