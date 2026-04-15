В Тюмени может появиться китайское представительство

В Тюменской области обсудили развитие сотрудничества с китайскими компаниями, а именно возможности выхода китайских компаний на рынок региона, рабочую встречу с делегацией китайского бизнеса провел гендиректор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.
В числе ключевых инициатив прозвучало открытие в Тюменской области представительства, которое может стать базовой площадкой для развития деловых связей и продвижения продукции. Отдельное внимание уделили участию китайских партнеров в Тюменском промышленно-энергетическом форуме.
"Площадка рассматривается как инструмент для установления прямых контактов с бизнесом и проработки совместных проектов. По итогам встречи стороны подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества и договорились продолжить работу по конкретизации совместных инициатив", - сообщили в инвестагентстве.
