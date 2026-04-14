ЖКХ Тюменской области развивается с помощью 40 концессий

В регионе реализуется 40 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твёрдыми коммунальными отходами, действуют 32 инвестпрограммы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил депутат, заместитель председателя комитета по экономической политике и природопользованию регионального парламента Виктор Рейн, выступая в ТИУ на научно-практической конференции, посвященной водным ресурсам России.

Большая часть концессионных соглашений касается модернизации системы водоснабжения. "Вопросы водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, надёжности инфраструктуры и рационального природопользования требуют не формального, а очень ответственного, стратегического подхода. Это вопрос не только развития территорий, но и национальной безопасности, здоровья людей, будущего сельских поселений и городов", - отметил Виктор Рейн в своем выступлении.

"Областной думой приняты необходимые региональные законы, чтобы создать правовую основу для этой работы. Особо важно, что на конференции обсуждали не только общие вызовы, но и конкретные решения: от водоподготовки и цифровых технологий до подготовки специалистов и внедрения новых практик в городских и сельских территориях. Уверен, такие площадки должны завершаться конкретными предложениями, которые помогут нам эффективнее решать задачи водоохраны и водопользования", - резюмировал Виктор Рейн.