Тюменские ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тыс рублей ко Дню Победы

Отделение Социального фонда России по Тюменской области перечислило участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 мая. Средства доставлены ветеранам через банки и "Почту России" в соответствии с утверждённым графиком доставки.



Согласно Указу Президента РФ, размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Она предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые во время войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий; ветеранам ВОВ за участие в боевых операциях, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством; участникам ВОВ, проживающим в прибалтийских государствах – бывших республиках СССР (Эстонии, Латвии и Литве).

Управляющий Отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков:

К Дню Победы особые категории ветеранов получают ежегодную выплату – это часть комплексной поддержки, куда входят и специальные пенсионные льготы от государства. Мы постарались сделать процесс максимально удобным: ветеранам, получающим пенсию через "Почту России", выплата направлена вместе с пенсией за апрель. Средства доставит почтальон или их можно получить в кассе почтового отделения. Тем, кто получает пенсию через кредитные организации, выплата была произведена 8 апреля.

Выплаты осуществляются в беззаявительном порядке – средства перечисляются автоматически на основании имеющихся данных.