Краеведческие музеи Тюменской области могут получить грантовую поддержку

В конкурсе на милллионные гранты могут поучаствовать музеи Тюменской области. Стартовал прием заявок программы поддержки культурных учреждений "Красота внутри. Краеведческие музеи России". Она охватит все регионы страны и продлится до 2027 года.

"Краеведческие музеи – это шкатулки, в которых хранятся традиции и обычаи края, истории поколений, уникальные промыслы и умения. Уверены, что поддержка поможет сберечь ценности, сделать их открытыми и более узнаваемыми", — прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ и председатель фонда "ВТБ-Страна".

Она отметила, что в прошлом году конкурс охватил 15 регионов страны, а победители получили 15 млн рублей. В этом году программа расширена на все 89 регионов России, финансирование конкурса увеличено. Поддержка краеведческих музеев направлена на сохранение культурной самобытности регионов, формирование образа краеведческих музеев как привлекательных центров досуга для молодежи и семей, повышение доступности экспозиций для широкой аудитории.

Большое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий. В состав жюри войдут независимые эксперты из музейной сферы, деятели искусства и журналисты, специализирующиеся на культурной тематике.

Важными критериями для оценки заявок станут актуальность и социальная значимость; инновационность и уникальность идеи; практическая осуществимость. Для участия в программе необходимо заполнить анкету на сайте. Результаты будут подведены и объявлены в июле 2026 года, реализация проектов – по 31 августа 2027 г.