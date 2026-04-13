Регфинал Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству прошел в Тюмени

10 апреля в Тюмени на площадке Тюменского государственного университета состоялся региональный финал Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству. Олимпиада проводится Министерством науки и высшего образования РФ совместно со Сбером и другими партнерами. В рамках регионального финала в Тюмени выступили 15 лучших команд УрФО, которые представили свои бизнес-проекты: от платформ по помощи в выборе профессии и инновационных смартфонов с оптикой студийного уровня и технологиями ИИ до систем по автоматизации управленческих процессов.

"Сегодня доля малого и среднего бизнеса в России остаётся на уровне 20–22%, тогда как в ведущих экономиках мира этот показатель достигает 40–60%. Это показывает, что у нас есть значительный потенциал для дальнейшего роста. Чем раньше мы поможем школьникам осознать свои возможности и получить необходимые компетенции, тем быстрее сформируем сильные экономические единицы, что в итоге положительно скажется на эффективности всей экономики страны", — отметил Эдуард Омаров, первый вице-президент ОПОРЫ РОССИИ, директор Международной школы предпринимательства Тюменского государственного университета

По итогам были определены победители, которые получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в более 50 университетов страны, а также возможность пройти специальную программу по развитию предпринимательских компетенций и своих проектов.

1 место — Команда "Темка" с AI-системой мониторинга безопасности на объектах "СпецКонтроль", у которой есть расчет рисков, уведомления и аналитика;

2 место — Команда "Три Ботанические Феи", создавшие сайт с искусственным интеллектом "Экогид", который по фотографии определяет болезни растений, дает рекомендации по их лечению;

3 место — Команда "Акулы переговорной" с системой искусственного интеллекта "Контроль+", которая помогает автоматизировать управленческие процессы в ресторане и сократить финансовые издержки.

"Проект, который мы разработали, направлен на повышение производственной безопасности на основе методов искусственного интеллекта и нашей риск-модели", — рассказал Никита Рыбаков, капитан команды-победителя "Темка".

Еще одна команда — "Манго-маракуйя" — получила специальную номинацию от партнера-соорганизатора Олимпиады Сбер. Суть их проекта — помощь в выборе профессии через медиапрактику для погружения в работу профессионалов из разных областей.

"За последние годы в Уральском регионе программы молодежных акселераторов Сбера прошли более 16 тысяч школьников и студентов. Многие из них продолжают развивать собственные бизнес-проекты и достигают значимых результатов. При этом наша задача — не только помогать запускать новые бизнесы, но и формировать у ребят универсальные предпринимательские навыки, которые будут полезны вне зависимости от того, какой карьерный путь они выберут", – поделилась Мария Осипова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка.

До конца апреля пройдут еще шесть региональных финалов в других городах России.

Всего по итогам девяти региональных финалов будут определены 27 победителей – по три в каждом федеральном округе. Самые лучшие участники смогут пройти профильные стажировки в региональных Технопарках, принять участие в акселерационных программах и получить поддержку проектов со стороны партнеров Олимпиады.

Олимпиада школьников по предпринимательству – это всероссийский профориентационный проект для учащихся 9-11 классов, направленный на развитие предпринимательского мышления и поддержку талантов молодежи. Во втором сезоне участие приняли около 13 тыс. старшеклассников со всей страны, а в финалы вышли более 400 лучших участников.