ГигаЧат освоил более 30 языков народов России и стран СНГ

Обновленный ИИ-помощник ГигаЧат улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ. В их числе татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский и другие. Поддержка каждого языка потребовала отдельной точечной доработки модели – качество ответов обеспечивалось за счёт тщательно отобранных обучающих данных. Всего с учётом других международных языков ГигаЧат может выполнять задачи более чем на 40 языках.

Партнерами по сбору данных для обучения ИИ-помощника выступила ФГБУ "Дом народов России" и интернет-энциклопедия "Рувики", а также региональные академии наук, научные и образовательные организации и некоммерческие фонды, работающие в сфере сохранения локальных языков и культурного наследия народов России.

Поддержка национальных языков реализована в текстовом формате. Достаточно попросить ГигаЧат отвечать на нужном языке – и он будет его использовать, когда пользователь обращается на нём к ИИ-помощнику. Пользователи ИИ-помощника могут получать ответы, консультации и помощь в цифровых сервисах на родном языке: от поиска информации и помощи в учёбе до подготовки текстов, обращений и взаимодействия с государственными органами. Возможность общаться с ИИ на родном языке важна как для старшего поколения, получающего доступ к сервисам на родном языке, так и для подрастающего, осваивающего цифровую среду через ИИ-помощников. Такой подход помогает укреплять связь между поколениями, сохранять культурную и историческую память и создает основу для будущего развития сервисов и продуктов на национальных языках в образовании, культуре, туризме, медиа и других секторах экономики.

Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока "Развитие генеративного ИИ" Сбера:

"Мы хотим сделать ГигаЧат по-настоящему массовым продуктом – таким, которым сможет воспользоваться каждый житель страны. В России используют более 270 языков и диалектов, и мы ставим перед собой задачу, чтобы как можно больше жителей могли общаться с нашим ИИ-помощником на родном языке. Когда человек может объяснить задачу своими словами, на языке, на котором он думает и чувствует, ИИ-помощник становится по-настоящему полезным инструментом в обычной жизни – будь то помощь ребёнку с учёбой, разбор юридического договора или инструкция по настройке новой техники".

Генеративная модель ГигаЧат создана с нуля российскими специалистами – от сбора и разметки данных до базового обучения, дообучения под конкретные задачи и финальной оценки качества. Все этапы разработки выполнены на собственной инфраструктуре Сбера.