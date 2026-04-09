Квест по охране труда в строительстве впервые провели в Тюмени

Фото ГУС ТО

Марафон-квест "Безопасная стройка" организовал Союз "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области". Специалисты ведущих строительных компаний нашего региона прошли проверку знаний и отработки навыков в сфере безопасности. Начальник управления государственного строительного надзора Главного управления строительства Тюменской области Сергей Василенко на торжественной церемонии открытия пожелал удачи участникам квеста и выразил уверенность, что все они успешно справятся с задачами.

Каждая команда прошла 11 "станций", на каждой решая и объясняя кейсы по различным ситуациям. К примеру, на станции "Спасти и эвакуировать" нужно было спасти работника при падении с высоты. А на станции "Промышленная безопасность. Визуальный контроль" специалисты строительных организаций должны были на предоставленных фотографиях найти дефекты и объяснить к каким последствиям они могут привести.

По мере успешного прохождения участниками марафона, организаторами станций было принято решение учредить специальные номинации. В итоге было 8 личных побед и три командные. Лучшими в первом марафоне-квете "Безопасная стройка" стала команда Тюменской домостроительной компании, сообщили в Главном управлении строительства ТО.