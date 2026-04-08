Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка за сутки поднялся на 61 см

В Тюменской области обновили цифровую карту паводковой ситуации и начали публиковать информацию обстановке на гидропостах - пока только на реке Ишим в Долматово и Ильинке Казанского округа.

Из опубликованных данных следует, что в селе Долматово, которое находится ближе к Казахстану, на утро уровень воды в Ишиме снизился на 7 см - до 586 см над нулем поста. В Ильинке за сутки вода в реке прибыла на 61 см и к утру поднялась до 307 см над нулем поста.

В 2025 году на 1 апреля вода в реке у Ильинки уже достигала отметки в 718 см. Для этого участка реки отметкой "опасное явление" является 800 см, превышение этой отметки на 3 см было зафиксировано 28 апреля, тогда же в районе был введен режим ЧС. Пик подъема зафиксировали 1 мая.