Статистику по лесным пожарам начали публиковать в Тюменской области

С 6 апреля в Тюменской области установлен пожароопасный сезон, за первые сутки лесных пожаров на территории региона не зарегистрировано, сообщает деплеса со ссылкой на данные региональной диспетчерской службы:

На утро 7 апреля в Тюменской области нет действующих лесных пожаров. За последние сутки новых лесных пожаров не зафиксировано, ликвидированных пожаров нет.

мониторинг лесов ведется непрерывно, данные по пожарам и ликвидации, а также классам пожарной опасности деплеса с установлением пожароопасного сезона публикует ежедневно на своих интернет-страницах в соцсетях и мессенджерах.

7 апреля в Ишимской и Тюменской авиазонах установлен II класс пожарной опасности (низкая степень). В Тобольской и Уватской авиазонах класс пожарной опасности пока не установлен по погодным условиям.

8 и 9 апреля в Ишимской авиазоне прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тюменской - II класс (низкая степень). В Тобольской и Уватской авиазонах класс пожарной опасности пока не установлен по погодным условиям.

"Уважаемые земляки! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах! Если вы заметили лесной пожар, срочно звоните 8-800-100-94-00 или 112", - напоминают в деплеса.