В студотряды на новый трудовой сезон приглашают молодежь Тюмени

09:39 07 апреля 2026
В Тюменской области идёт набор в Российские студенческие отряды - для молодежи это возможность приобрести профессиональный опыт, новых друзей, яркие впечатления и заработать, считают в департаменте молодежной политики

В 2026 году для участников студотрядов проходит обучение по профессиям: электромонтажник, слесарь, маляр, штукатур, повар, проводник, официант‑бармен и  вожатый.

После подготовки ребята смогут трудоустроиться в строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные, медицинские, путинные отряды и отряды проводников.

Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко:

Ребятам предлагается работа в разных регионах страны — от Крыма до Дальнего Востока. Студотряды – это большая команда, в которой развиваются лидерские качества, формируется ответственность и растёт уверенность в своих силах. Это школа жизни, где каждый студент может сделать шаг к будущей профессии.

В Тюменской области стартует первый проект вахтового сервиса в Уватском округе. С мая и до конца лета студенты могут поработать и закрыть производственную практику по различным специальностям.

