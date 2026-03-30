УФСИН ищет в Тюменской области заказчиков на продукцию, которую выпускают в местных колониях

Вопросы содействия трудовой занятости осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы и принудительных работ, обсудили в правительстве Тюмеской области, в том числе муниципальные закупки, товаров, работ и услуг у колоний в 2026 году, следует из сообщения информцентра правительства ТО.

В заседании рабочей межведомственной группы под председательством замгубернатора Алексея Райдера приняли участие первый заместитель начальника регионального УФСИН Гейс Гулиев, первый заместитель прокурора области Максим Шилин, заместитель руководителя областного пенитенциарного ведомства Михаил Чеботарев, а также представители областных департаментов, муниципальных образований и прокуратуры.

Во время совещания участники внесли предложения о потребностях муниципалитетов в товарах (работах, услугах), закупка которых будет осуществляться у учреждений уголовно-исполнительной системы, обсудили готовность городских и муниципальных округов, исполнительных органов госвласти области и подведомственных им учреждений к взаимодействию с УИС в части осуществления закупок товаров в 2026 году.

В ходе заседания первый заместитель начальника регионального УФСИН Гейс Гулиев отметил, что на производственных участках УИС Тюменской области на высокотехнологичном оборудовании изготавливают большой перечень изделий, и уголовно-исполнительная система региона готова к сотрудничеству с предприятиями и организациями различного направления деятельности.

Рабочая группа, которую возглавляет замгубернатора Алексей Райдер, оказывает содействие в привлечении сторонних организаций для увеличения объемов заказов и размещения новых производств на территории исправительных учреждений региона.