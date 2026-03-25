Около 37,5 миллионов зрителей приняли учреждения культуры Тюмеской области за 2025 год

11:31 25 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В 2025 году учреждения культуры Тюменской области зафиксировали рекордное количество посещений – почти 37,5 миллиона гостей - аншлаги в театрах и концертных залах являются ярким свидетельством востребованности труда работников культуры и высокого уровня мастерства, отметил губернатор Александр Моор в поздравлении работников культуры с профессиональным праздником.

Губернатор Александр Моор:

Благодаря вашему таланту, творческому потенциалу и преданности делу культурная жизнь нашего региона насыщена событиями, интересными проектами, которые обогащают людей, укрепляют единство поколений и формируют чувство гордости за общее наследие. Наши музеи, театры, библиотеки и дома культуры активно внедряют инновационные подходы, реализуют свежие оригинальные идеи, сохраняют культурное достояние и привлекают молодежь благодаря реализации федеральной программы "Пушкинская карта". В Год единства народов России желаю, чтобы ваше творчество и профессионализм служили объединению жителей нашего многонационального региона.

Теги: культура
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026