Пенсионеры изменили накопительную модель поведения

В прошлом году пенсионеры активно перекладывали средства на короткие вклады, в основном до полугода. Такое поведение свидетельствует о контроле за финансовой ситуацией и отслеживании вкладчиками максимальных ставок, а также стремлении сохранить свои потребительские привычки, считают в ВТБ.

В прошлом году средняя сумма вклада у пенсионеров выросла до 722,4 тыс. рублей, прибавив 49 тыс. рублей в сравнении с аналогичным периодом. На текущих счетах таких пользователей в среднем оставалось около 50 тыс. рублей, а на накопительных — почти 200 тысяч. В 2026 году пенсионеры продолжили выбирать короткие вклады для сохранения своих сбережений, средние суммы по сравнению с прошлым годом практические не изменились. При этом, пенсионеры сохранили свою транзакционную активность, чаще всего расплачиваясь картами в супермаркетах, магазинах для дома и аптеках.

По данным ВТБ, тюменцы не стали лидерами по открытию вкладов и накопительных счетов. Показатели Уральского федерального округа обошли пенсионеры из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Самарской области и Краснодарского края.