Тюменских студентов ждут на кейс-чемпионате о мирном космосе будущего

ВТБ Образование и один из ведущих космических вузов Китая – Харбинский политехнический университет – открывают регистрацию на федеральный студенческий кейс-чемпионат "Лаборатория бизнес-решений ВТБ" "Мирный космос будущего". Он станет площадкой для подготовки нового поколения специалистов, способных работать в условиях глобальных вызовов и межкультурной интеграции. Мероприятие пройдет в рамках перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

Ключевой особенностью кейс-чемпионата станет моделирование реальной российско-китайской проектной команды. Участникам предстоит совместно решать общую задачу, учитывая ограничения и необходимость договариваться в условиях различных культурных подходов к управлению, инженерных школ и регуляторных требований.

Командам будет необходимо представить проект решения одной из ключевых системных проблем космической среды, выбрав направление на стыке "космос + X", где "X" — это экономика, биология, психология, право, культура, экология или любая другая отрасль. В рамках чемпионата космос рассматривается не как узкая инженерная дисциплина, а как экстремальная среда, требующая симбиоза человека, искусственного интеллекта и институтов.

Ольга Дергунова, старший вице-президент ВТБ, директор ВШМ СПбГУ:

Россия и Китай обладают схожими амбициями в космосе – мы формируем общую культуру управления сложными системами, где доверие и совместимость стандартов значат не меньше, чем инженерные решения. Мы создаем платформу для подготовки лидеров, способных работать на стыке отраслей, культур и технологий. Именно такие специалисты будут проектировать устойчивые системы будущего - на Земле и за её пределами.

Регистрация участников продлится до 29 марта. К участию приглашаются студенты, магистранты и аспиранты, а также молодые специалисты, готовые проектировать будущее на стыке технологий, управления и международных отношений. Кейс-чемпионат пройдет в дистанционном формате и будет состоять из двух туров: 30 марта – 17 апреля и 27 апреля – 22 мая. Очное мероприятие для команд-победителей состоится 26 мая в Благовещенске. Участники также посетят космодром "Восточный" в г. Циолковский и Университет Хэйхэ в приграничном городе Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян, Китай.

Осенью прошлого года тюменские студенты уже участвовали в кейс-чемпионате "Лаборатория бизнес-решений". Они создавали образовательные программы для развития туризма с учетом китайского опыта.